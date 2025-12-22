14:24
Балыкчыда өсүмдүктөрдүн карантини боюнча лаборатория куруу 350 миң доллар болот

Балыкчыда өсүмдүктөрдүн карантини боюнча лаборатория курулууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, курулуш Ислам Өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат.

Лабораториянын курулушуна, лабораториялык жабдуулар, оргтехника жана эмеректер менен жабдууга жалпы суммасы 350 миң доллар каралган.

Химиялаштыруу, өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин департаментинин директору Максат Кочеров Ислам өнүктүрүү банкынын жана «Юнихелп» өкүлдөрү менен жолугушту.

Бүгүн Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти менен «Юнихелп» компаниясынын ортосунда лабораториялык жабдууларды жана эмеректерди алуу үчүн 14 млн 170 миң 121 сомдук келишимге кол коюлду.

Лабораториянын курулушу Ысык-Көл жана Нарын облустарында фитосанитардык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл кадам болуп саналат.
