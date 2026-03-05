19:08
Кыргызча

6-мартка карата аба ырайы

Эртең, 6-мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу чөлкөмдөрдө кар жаайт. Бул тууралуу синоптиктер билдиришти.

Абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −1... +4, күндүз +7... +12;

Талас жергесинде түнкүсүн −2... +3, күндүз +5... +10;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +3... +8, күндүз +11... +16;

Нарын аймагында түнкүсүн 0... −5, күндүз 0.. +5;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... +4, күндүз +4... +9;

Бишкек шаарында түнкүсүн +1... +3, күндүз +10... +12 градус.
