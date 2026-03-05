Аламүдүн районунун мурдагы акими коррупцияга шектелип кармалды

УКМК Чүй облусунун Аламүдүн районунда жер мунапысын ишке ашыруу учурунда коррупцияга шектелген адамдар камакка алынганын билдирди.
Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, 2023-жылдын 10-майында райондук жер мунапысы боюнча комиссия Достук айылдык муниципалитетинин 1352—1254-номерлүү аймактарында жайгашкан турак жайларды мунапыска алууга укуктуу деп тааныган. Кийинчерээк, 2023-жылдын май жана август айларынын аралыгында бир катар адамдарга карата чечимдер чыгарылган.
УКМК чечимдер мыйзам талаптарын одоно бузуу менен кабыл алынгандыгын белгилеген. Бул боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 336-беренеси (коррупция) боюнча кылмыш иши козголду.
Тергөө бир нече кызмат адамдарынын кылмышка катыштыгы бар экенин аныктады.
Анын ичинде:
- О.Т. — 2023-жылы ал жерди мунапыска алуу боюнча райондук комиссияны жетектеген;
- Н.К. — ошол учурда Аламүдүн районунун акими кызматын ээлеген;
- Н.С. — кызмат орду көрсөтүлгөн эмес.
3-мартта шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган.
Учурда тергөө органдары коррупциялык схеманын башка мүмкүн болгон катышуучуларын аныктоодо.