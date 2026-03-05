11:52
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Кыргызча

Аламүдүн районунун мурдагы акими коррупцияга шектелип кармалды

УКМК Чүй облусунун Аламүдүн районунда жер мунапысын ишке ашыруу учурунда коррупцияга шектелген адамдар камакка алынганын билдирди.

Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, 2023-жылдын 10-майында райондук жер мунапысы боюнча комиссия Достук айылдык муниципалитетинин 1352—1254-номерлүү аймактарында жайгашкан турак жайларды мунапыска алууга укуктуу деп тааныган. Кийинчерээк, 2023-жылдын май жана август айларынын аралыгында бир катар адамдарга карата чечимдер чыгарылган.

УКМК чечимдер мыйзам талаптарын одоно бузуу менен кабыл алынгандыгын белгилеген. Бул боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 336-беренеси (коррупция) боюнча кылмыш иши козголду.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Шектүүлөр

Тергөө бир нече кызмат адамдарынын кылмышка катыштыгы бар экенин аныктады.

Анын ичинде:

  • О.Т. — 2023-жылы ал жерди мунапыска алуу боюнча райондук комиссияны жетектеген;
  • Н.К. — ошол учурда Аламүдүн районунун акими кызматын ээлеген;
  • Н.С. — кызмат орду көрсөтүлгөн эмес.

3-мартта шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган.

Учурда тергөө органдары коррупциялык схеманын башка мүмкүн болгон катышуучуларын аныктоодо.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364631/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы болуп дайындалды
УКМК төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду
УКТ мүчөсү Кадыр Досоновго таандык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
УКМК: «Баткен таңы» редакциясынын имараты мамлекетке кайтарылды
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
УКМК: Ысык-Көлдө экскаватор менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Жасалма документ, жалган маалымат: Ош облустук сотунун кызматкерлери кармалды
УКМКнын Академиясына курсанттарды кабыл алуу башталат. Кимдер тапшыра алат?
Эң көп окулган жаңылыктар
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
5-март, бейшемби
11:37
Өзгөн районундагы үйдөн чыккан өрттөн төрт бала каза болду Өзгөн районундагы үйдөн чыккан өрттөн төрт бала каза бо...
11:12
ӨКМ: Кыргызстанда бир катар ашууларда кар көчкү коркунучу бар
10:34
Ак калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар
10:21
Аламүдүн районунун мурдагы акими коррупцияга шектелип кармалды
10:03
Быйыл Бишкекте 25 жаңы мектеп жана 7 окуу имараты курулат