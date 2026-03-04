21:42
5-мартка карата аба ырайы

Эртең, 5-мартта түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, карга айланат. Тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −1...+4, күндүз 6...11;

Таласта түнкүсүн −3...+2, күндүз 6...11;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3...8, күндүз 7...12;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3, күндүз 4...9;

Нарында түнкүсүн 0...-5, күндүз 1...6.

Бишкекте түнкүсүн 0...2°, күндүз 9...11° жылуу болот.
