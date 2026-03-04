5-мартка карата аба ырайы

Эртең, 5-мартта түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, карга айланат. Тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −1...+4, күндүз 6...11;
Таласта түнкүсүн −3...+2, күндүз 6...11;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3...8, күндүз 7...12;
Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3, күндүз 4...9;
Нарында түнкүсүн 0...-5, күндүз 1...6.
Бишкекте түнкүсүн 0...2°, күндүз 9...11° жылуу болот.