Кыргызча

3-мартка карата аба ырайы

Эртең, 3-мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун айрым райондорунда жаан, кар жаайт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым райондорунда жаан, кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн −1...+4 күндүз +5...+10

Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз +4...+9

Баткенде түнкүсүн 0...+5 күндүз +11...+16

Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1...+5 күндүз +13...+15

Ысык-Көлдө түнкүсүн −4...+1 күндүз +3...+8

Нарында түнкүсүн −2...-4 күндүз 2...+4

Бишкекте түнкүсүн 0...+2°, күндүз +4...+6° болот.
