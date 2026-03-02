3-мартка карата аба ырайы

Эртең, 3-мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун айрым райондорунда жаан, кар жаайт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым райондорунда жаан, кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн −1...+4 күндүз +5...+10
Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз +4...+9
Баткенде түнкүсүн 0...+5 күндүз +11...+16
Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1...+5 күндүз +13...+15
Ысык-Көлдө түнкүсүн −4...+1 күндүз +3...+8
Нарында түнкүсүн −2...-4 күндүз 2...+4
Бишкекте түнкүсүн 0...+2°, күндүз +4...+6° болот.