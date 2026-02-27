18:33
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Кыргызча

28-февралга карата аба ырайы

Эртең, 28-февралда түнкүсүн Чүй, Ош облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт. Күндүз Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт.

Абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −1... −6, күндүз −2... +3;

Талас жергесинде түнкүсүн −1... −6, күндүз −2... +3;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0... +5, күндүз +10... +15;

Нарын аймагында түнкүсүн −8... −13, күндүз −4.. +1;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −2... −7, күндүз 0... +5;

Бишкек шаарында түнкүсүн −2... −4, күндүз 0... −2 градус.
27-февраль, жума
17:30
16:24
16:17
15:15
15:02
