28-февралга карата аба ырайы

Эртең, 28-февралда түнкүсүн Чүй, Ош облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт. Күндүз Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт.
Абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −1... −6, күндүз −2... +3;
Талас жергесинде түнкүсүн −1... −6, күндүз −2... +3;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0... +5, күндүз +10... +15;
Нарын аймагында түнкүсүн −8... −13, күндүз −4.. +1;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −2... −7, күндүз 0... +5;
Бишкек шаарында түнкүсүн −2... −4, күндүз 0... −2 градус.