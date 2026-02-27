10:45
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Кыргызча

Качырып ийбе! Ишемби күнү ири планеталык парад жакындан көрүнөт

Фото Интернеттен алынды

28-февраль күнү кечинде сейрек кездешүүчү кубулуш байкалат. Асманда ири алты планета бир катарда болот. Алардын төртөө көзгө жакындан даана көрүнөт.

Бул визуалдык эффект бардык планеталардын (Жерди кошо алганда) орбиталары болжол менен бир тегиздикте, эклиптика деп аталган тегиздикте жайгашкандыктан пайда болот. Чындыгында, планеталар космосто бир катарда турбайт, бирок «парад» учурунда алар Жердеги байкоочуга карата бир катардагыдай көрүнөт.

Бул жолу парадга Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун кирет. Бул асман кубулушун 28-февралдан бир же эки күн мурун жана андан кийин байкоого болот.

 Окумуштуулардын айтымында, байкоо жүргүзүү үчүн эң жакшы убакыт — күн баткандан жарым сааттан бир саатка чейин батышты караңыз.

Меркурий, Венера, Юпитер жана Сатурнду кадимкидей эле көзгө даана байкалат.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

Венера кечки асмандагы эң жаркыраган «жылдыз». Юпитер дагы бир топ жаркырап, Венеранын үстүндө жана түштүк-чыгышында жайгашкан. Сатурн күңүрт жана Венерага жакыныраак, горизонтто төмөн жайгашкан. Меркурийди байкоо эң кыйын, аны күн баткандан кийин гана кыска убакытка гана көрүүгө болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363770/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман
Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
«Асман» авиакомпаниясы Бишкек-Раззаков каттамынын санын көбөйттү
Грезы о городах будущего: что стало с амбициозными проектами в Центральной Азии
В центре Бишкека сносят бизнес-центр, ранее принадлежавший Садыру Жапарову
Город Асман, возможно, будут строить китайские инвесторы
Строительство города Асмана названо стратегической задачей — указ президента
«Асман» авиакомпаниясынын учагы Таласка алгачкы техникалык каттамын жасады
Когда появится первое здание в городе Асмане, рассказал Нурдан Орунтаев
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
27-февраль, жума
10:30
Кыргыз драма театрынын март айындагы репертуары Кыргыз драма театрынын март айындагы репертуары
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу
09:30
Качырып ийбе! Ишемби күнү ири планеталык парад жакындан көрүнөт
09:00
Кыргызстанда кайсы адистиктер талап кылынууда? Тизме
08:30
Журналисттерди коргоо комитети: Былтыр согуш талаасында 129 журналист каза болду
26-февраль, бейшемби
17:26
27-февралга карата аба ырайы
16:13
Медер Алиев төраганын биринчи орун басары болуп шайланды
15:24
2025-жылы 136 миңден ашык бөбөк «балага сүйүнчү» төлөмүн алган