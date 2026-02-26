14:25
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Кыргызча

ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды

Кыргызстанда 1200 алимент төлөөчү өз милдеттенмелерин аткарбай, качып жүрөт. Бул тууралуу бүгүн, 26-февралда Жогорку Кеңештин жыйынында Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева билдирди.

Анын айтымында, 2025-жылы алимент өндүрүү боюнча 60 миң аткаруу баракчасы келип түшкөн.

Депутат Ырысбек Атажанов алимент төлөбөгөндөргө карата чара көрүү зарылдыгын белгиледи. «Бул абдан чоң көрсөткүч. Мындайга жол бербөө үчүн ажырашуулардын механизмдерин иштеп чыгышыбыз керек. Өз баласын бакпаган ар бир эркек сыйга татыктуу эмес, биз жазаны катаалдаштырышыбыз зарыл», — деди эл өкүлү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363687/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты
ЖКнын эки тармактык комитетинин жетекчилери кызматтан кетти
Жогорку Кеңештеги «Ата Журт» депутаттык тобунун аталышы өзгөрдү
Жогорку Кеңештин жаңы эки депутаты ант берип, кызматка киришти
БШК Райимберди Дүйшенбиев жана Жайлообай Нышановго депутаттык мандаттарын берди
Алмасбек Абытов Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси болуп дайындалды
ЖК депутаты Кундузбек Сулайманов мандатын тапшыруу ниетин билдирди
ЖКдагы «Ала-Тоо» депутаттык тобун Таалайбек Масабиров жетектейт
Нурланбек Тургунбек уулу депутаттык мандатын тапшырууну жарыялады
Жанар Акаевдин ордуна ЖКга депутат болуп Таалайбек Сарыбашов келди
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
26-февраль, бейшемби
13:15
ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды
13:05
1-апрелден тарта унааларды кайра каттоо онлайн жүргүзүлөт
12:35
Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында жаштар кеңеши түзүлдү
12:05
Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугуна эң пайдалуу 5 азык аталды
11:43
Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы