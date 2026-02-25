26-февралга карата аба ырайы

Эртең, 26-февралда түнү Баткен облусунун көпчүлүк бөлүгүндө, Талас, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан жана кар жаайт. Күндүз көпчүлүк райондо жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым аймакта жаан-чачын катуу жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −1...+4 күндүз +2...+7
Таласта түнкүсүн −1...+4 күндүз +1...+6
Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4...+8 күндүз +7...+9
Ысык-Көлдө түнкүсүн −3...+2 күндүз +5...+10
Нарында түнкүсүн −6...-8 күндүз −1...+3
Бишкек түнкүсүн 0...+2°, күндүз +5...+7° болот