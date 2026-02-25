16:34
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Кыргызча

Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты

Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты. Парламенттин депутаттары добуш берүүдөн кийин тиешелүү чечим кабыл алышты.

Добуш берүүнүн жыйынтыгында Сүйүнбек Өмүрзаков Жогорку Кеңештин Сот-укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасы болуп шайланды.

Ал эми Жогорку Кеңештин Эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин төрайымы болуп, депутат Гүлкан Молдобекова шайланды.

Эске сала кетсек, бүгүн Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин жетекчилери Болотбек Борбиев жана Гүлсункан Жунушалиева кызматтарын тапшырышкан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363556/
Кароо: 38
Басууга
Теги
ЖКнын эки тармактык комитетинин жетекчилери кызматтан кетти
Жогорку Кеңештеги «Ата Журт» депутаттык тобунун аталышы өзгөрдү
Жогорку Кеңештин жаңы эки депутаты ант берип, кызматка киришти
БШК Райимберди Дүйшенбиев жана Жайлообай Нышановго депутаттык мандаттарын берди
Алмасбек Абытов Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси болуп дайындалды
ЖК депутаты Кундузбек Сулайманов мандатын тапшыруу ниетин билдирди
ЖКдагы «Ала-Тоо» депутаттык тобун Таалайбек Масабиров жетектейт
Нурланбек Тургунбек уулу депутаттык мандатын тапшырууну жарыялады
Жанар Акаевдин ордуна ЖКга депутат болуп Таалайбек Сарыбашов келди
ЖКга Жанар Акаевдин ордуна Таалайбек Сарыбашов депутат болушу мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
25-февраль, шаршемби
16:21
Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алм...
16:05
Бишкекте «Business Run — 2026» жарышы өтөт
15:25
Acıbadem клиникасындагы роботтук хирургия: Жогорку тактык жана тез айыгуу
14:30
Садыр Жапаров Орусия президентинин атайын өкүлү Михаил Швыдкой менен жолугушту
14:10
Манас шаарында 6 жаңы мектептин курулушу башталды