25-февралга карата аба ырайы

Эртең, 25-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым райондорунда жана тоолуу райондордо жаан, кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −4...0 күндүз +3...+8

Таласта түнкүсүн −3...2 күндүз +5...+10

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +2...+4 күндүз +14...+16

Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3 күндүз +4...+9

Нарында түнкүсүн −3...-5 күндүз 0...+3

Бишкекте түнкүсүн −1...-3°, күндүз +6...+8° болот.
