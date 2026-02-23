17:41
24-февралга карата аба ырайы

Эртең, 24-февралда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматынын маалыматында айтылат.

Абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:

  • Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3... +2, күндүз 0... +5;
  • Талас жергесинде түнкүсүн -4... +1, күндүз +1... +6;
  • Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +2... +7, күндүз +12... +17;
  • Нарын аймагында түнкүсүн -4... -9, күндүз -4.. +1;
  • Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0... -9-5, күндүз +2.. +7;
  • Бишкек шаарында түнкүсүн 0... -2, күндүз 0... +2 градус болот.
