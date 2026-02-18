15:54
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Кыргызча

Жайнак Үсөн уулу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды

Жайнак Үсөн уулу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге Төрага Марлен Маматалиев кол койду.

Жайнак Үсөн уулу жалпыга маалымдоо каражаттары тармагында мол тажрыйбага ээ. Ал 2015 — 2019-жылдары «НТС» телерадиокомпаниясынын башкы директору кызматын аркалап, ал эми 2019 — 2020-жылдары Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясын жетектеген.

Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы
Фото Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы. Жайнак Үсөн уулу
Муну менен катар Кыргыз Республикасынын «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» мыйзамынын демилгечилеринин жана авторлорунун бири. Мындан тышкары, Жайнак Үсөн уулу санариптик телеберүүгө өтүү жана аны ишке киргизүү багытында кесиптик ишмердүүлүк жүргүзүп, 2015 — 2019-жылдары «Санариптик технологиялар» жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору болуп эмгектенген.

Минура Абдыкалыкова Жогорку Кеңештин Төрагасынын басма сөз катчысы болуп дайындалды

Минура Абдыкалыкова 2012-жылы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетин «Журналистика» адистиги боюнча аяктаган.

2012-жылдан 2026-жылга чейин АКИpress маалымат агенттигинде бир катар кызматтарды аркалап келген.

Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы
Фото Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы. Минура Абдыкалыкова

Ошондой эле 2021-2023-жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин коомдук башталыштагы жардамчысы болуп эмгектенген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362548/
Кароо: 100
Басууга
Теги
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы Башкы консулу дайындалды
Жогорку Кеңеш үч жаңы министрдин талапкерлигин талкуусуз колдоду
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду
Жогорку Кеңеште реформалар жасалат: Депутаттарга планшеттер берилет
Эльдар Сулаймановдун ордуна Жогорку Кеңештин депутаты болуп Азиз Абдуллаев келди
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министрдин м.а. дайындалды
Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды
Адилет Орозбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды
ЖКнын «Ала-Тоо» жана «Элдик» тобу Маматалиевди парламент төрагалыгына көрсөттү
ЖКнын депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
18-февраль, шаршемби
15:27
Садыр Жапаров: Биздин максат — Кыргызстанды тоо туризминин борборуна айландыруу Садыр Жапаров: Биздин максат — Кыргызстанды тоо туризми...
15:07
Жайнак Үсөн уулу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды
14:22
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы Башкы консулу дайындалды
13:49
ӨКМ: Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды
13:23
Жогорку Кеңеш үч жаңы министрдин талапкерлигин талкуусуз колдоду