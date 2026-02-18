Жогорку Кеңеште реформалар жасалат: Депутаттарга планшеттер берилет

Жогорку Кеңеш реформаларды ишке ашырууну пландап жатат. Бул тууралуу төрага Марлен Маматалиев бүгүн, 18-февралдагы жыйында билдирди.
Ал кесиптештерине президент Садыр Жапаров менен жолугушуп, парламенттин 5 жылдык стратегиясы жөнүндө маалымат берип, тиешелүү тапшырмалар алдыга коюлганын айтканын белгиледи.
" Мамлекет башчысы президенттин администрациясында, министрлер кабинетинде кандай чоң реформалар жөнүндө айтып берди. Санариптештирүү аркылуу алар чечимдерди тезирээк кабыл ала башташты жана адам ресурстарын жана убакытты натыйжалуу колдонуп жатышат. Ошондой эле чыгымдарды үнөмдөө маселеси бар — 2024-жылы санариптештирүү 1 миллиард 205 миллион сомду үнөмдөөгө мүмкүндүк берди", — деди төрага.
Анын айтымында, парламенттин мүчөлөрү үчүн 90 планшет сатып алуу боюнча буйрук чыгарылган, алар келип түшкөн бардык материалдарды изилдей алышат, учурда парламентке кагаз түрүндө келип жатат. Марлен Маматалиев учурда кагаздар тонналап келип жатканын белгиледи.