Январь айында Кыргызстандын ИДПсы 125,7 миллиард сомду түздү

Алдын ала эсептөөлөр боюнча, 2026-жылдын январь айында ички дүң продукт 125 миллиард 718,1 миллион сомду түзгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2025-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бул 9 пайызга өскөн.
2025-жылдын аягына карата ИДПнын өсүшү 11,1 пайызды түзгөн.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, ИДПнын эң чоң үлүшү (52,3 пайыздан ашык) тейлөө тармактарынан келип түшкөн, бул 2025-жылдын декабрына салыштырмалуу 1,3 пайызга жогору.
Ошол эле учурда, товардык өндүрүш 30,7 пайызды, ал эми продукцияга таза салыктар 17,0 пайызды түзгөн.
Курулуштун үлүшү 2025-жылдын январына салыштырмалуу 25,7 пайызга, өнөр жайдын үлүшү 12,7 пайызга жана айыл чарбасынын үлүшү 3,5 пайызга өскөн.
2026-жылдын январында 2025-жылдын биринчи айына салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүнө түрткү болгон негизги тармактар төмөнкүлөр болгон:
- Жыгач, кагаз жана басма продукциялары 1,8 эсеге өстү;
- Резина, пластмасса жана курулуш материалдары 1,7 эсеге өстү;
- Химиялык продукциялар 38,9 пайызга өстү;
- Транспорт каражаттары 36,1 пайызга өстү;
- Тазаланган мунай продуктулары 21,1 пайызга өстү.
Керектөө баалары жана тарифтери 2026-жылдын январь айында (2025-жылдын декабрына салыштырмалуу) 0,8 пайызга өскөн. Тамак-аш жана алкоголсуз суусундуктар 1 пайызга, алкоголдук ичимдиктер жана тамеки буюмдары 0,8 пайызга, азык-түлүк эмес товарлар 0,5 пайызга, ал эми калкка көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери 0,7 пайызга өскөн.