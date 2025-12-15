12:41
Быйылкы 11 айда Кыргызстандын ИДПсы 1,6 триллион сомдон ашты

2025-жылдын алгачкы 11 айында ички дүң продукт (ИДП) 1,628 триллион сомду түздү. Улуттук статистика комитетинин өкүлдөрү маалымат жыйынында билдиришкендей, 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ал 10,2 пайызга өскөн.

Ай ичинде ИДПнын өсүшү бир аз жогорулап, ушул жылдын алгачкы 10 айында 10 пайызды түздү.

Жалпысынан тейлөө тармагы жалпы ИДПнын 49,6 пайызын, товардык өндүрүш 35,4 пайызын, ал эми продукцияга таза салыктар 15 пайызын түзгөн.

 Өткөн жылдын январь-ноябрь айларына салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүнө түрткү болгон негизги тармактар:

  • ​​фармацевтика (1,9 эсеге өскөн),
  • резина, пластмасса жана курулуш материалдары (34,5 пайызга өскөн)
  • жыгач, кагаз жана басма продукциялары (33,7 пайызга өскөн) болгон.

2025-жылдын январь-ноябрь айларында (2024-жылдын декабрына салыштырмалуу) керектөө бааларынын жана тарифтердин өсүшү 8,3 пайызга жеткен:

  • азык-түлүк жана алкоголсуз суусундуктардын баасы 8,9 пайызга,
  • алкоголсуз суусундуктардын жана тамеки буюмдарынын баасы 7,9 пайызга,
  • азык-түлүк эмес товарлардын баасы 7 пайызга,
  • калкка көрсөтүлгөн кызматтардын тарифтери 9,1 пайызга өскөн.
