Кыргызстандын ИДПсы 2025-жылдын тогуз айында 1,24 триллион сомго жетти

Алдын ала эсептөөлөр боюнча, 2025-жылдын тогуз айында ички дүң продукциянын көлөмү 1,240 триллион сомду түздү. 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 пайызга өскөнүн Улуттук статистикалык комитет билдирди.
Сентябрда ИДПнын өсүшү бир аз басаңдап, 2025-жылдын биринчи сегиз айында 11 пайызды түздү.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, жалпы ИДПнын 50 пайызын тейлөө тармагы, 34,7 пайызын товардык өндүрүш тармагы, 15,3 пайызын продукцияга таза салыктар түздү.
2024-жылдын январь-сентябрына салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүн камсыз кылган негизги тармактар: фармацевтика (2,3 эсеге); тамак-аш азыктары, анын ичинде суусундуктар; тамеки буюмдары (40,1 пайыз); жана желим, пластмасса буюмдары жана курулуш материалдары (31,8 пайыз).
Керектөө бааларынын жана тарифтеринин өсүшү 2025-жылдын январь-сентябрь айларында 2024-жылдын декабрына салыштырмалуу 5,5 пайызды түзгөн. Тогуз айда инфляция былтыркыга салыштырмалуу 8,4 пайыз, анын өсүүсү басаңдап, сегиз айда 9,5 пайызга жеткен.