12:45
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Кыргызча

Быйыл Кыргызстандын ИДПнын көлөмү 865 миллиард 218,7 миллион сомго жетти

2025-жылдын жети айында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 2024-жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 11,5 пайызга өсүү менен 865 миллиард 218,7 миллион сомду түздү.Бул тууралуу бүгүн, 15-августа Улуттук статистикалык комитеттин маалымат жыйынында айтылды.

Маалыматка ылайык, Кыргызстандын ИДПсынын өсүшү бир аз басаңдады: 2025-жылдын январь-июнь айларында ал 11,7 пайызды түзгөн. Ошого карабастан, ал ЕАЭБ жана КМШ өлкөлөрүнүн арасында гана эмес, дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири бойдон калууда.

Өнөр жай продукциясынын көлөмү 374 миллиард 620,9 миллион сомго жетти. 2024-жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 11,33 пайызга өскөн.

Белгиленгендей, ИДПнын өсүшү товардык өндүрүш тармактары, тейлөө тармагы жана продукцияга таза салыктар менен камсыз кылынат.

Алсак, Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, ИДПнын түзүмүндө эң чоң үлүш (51,1 пайыз) кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келген. Товар чыгарган тармактардын салыштырма салмагы, тескерисинче, 32,8 пайызды, продукцияга салык 16,1 пайызды түздү.

Мында керектөө бааларынын индекси жылдык мааниде 8,8 пайызга жетти.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339755/
Кароо: 57
Басууга
Теги
Кыргызстанда жыл башынан бери ИДПнын өсүшү 13,1 пайызды түздү
Кыргызстанда май айында ИДПсы 573,1 миллиард сомго жетти
Кыргызстандын ИДПсы 2025-жылдын алгачкы төрт айында 11,7 пайызга өстү
Кыргызстандын экономикасы өнүгүүнүн жогорку баскычтарын көрсөтүүдө
Кыргызстандын ИДПсы 2025-жылдын биринчи кварталында 13,1 пайызга өстү
Кыргызстандын ИДПсы 2025-жылдын эки айында 205,5 миллиард сомго жетти
Кыргызстандын ИДПсы 2025-жылдын январында 96,8 млрд сомду түздү
Кыргызстандын ИДПсы 2024-жылдын аягына карата 1,5 триллион сомдон ашты
Экономика министрлиги жыл аягына чейин ИДПнын көлөмү 1,4 трлн сом деп болжолдоду
Он айдын ичинде айыл чарба ИДПсы 106,1 пайызга өстү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ&nbsp;болот ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
15-август, жума
12:26
Быйыл Кыргызстандын ИДПнын көлөмү 865 миллиард 218,7 миллион сомго жетти Быйыл Кыргызстандын ИДПнын көлөмү 865 миллиард 218,7 ми...
11:57
УКМК Бишкектеги жер мафиясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду
11:43
Пайдалуу кеңеш: Улгайган адамдардын ден соолугу үчүн идеалдуу азыктар аталды
11:28
Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт
10:49
Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги