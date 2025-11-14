Соңку 10 айда Кыргызстандын ИДПсы 1,4 триллион сомдон ашты

Алдын ала эсептөөлөр боюнча, 2025-жылдын январь-октябрь айларында ички дүң продукт 1 триллион 427,3 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин өкүлдөрү маалымат жыйынында билдирди.
Ага ылайык, 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бул 10 пайызга өсүштү билдирет.
ИДПнын өсүшү өткөн айда өзгөрүүсүз калып, 2025-жылдын алгачкы тогуз айында 10 пайызды түздү.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, тейлөө тармагы жалпы ИДПнын 49,6 пайызын, товардык өндүрүш 35,4 пайызын, ал эми продукцияга таза салыктар 15 пайызын түзгөн.
2024-жылдын январь-октябрь айларына салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүнө түрткү берген негизги тармактар фармацевтика (эки эсеге өскөн), резина, пластмасса жана курулуш материалдары (33,8 пайызга өскөн), ошондой эле азык-түлүк товарлары (суусундуктарды кошо алганда) жана тамеки (33,6 пайызга өскөн) болгон.
2025-жылдын январь-октябрь айларында керектөө бааларынын жана тарифтеринин өсүшү (2024-жылдын декабрына салыштырмалуу) 7,1 пайызды түзгөн. Инфляция, жылдык мааниде алганда, алгачкы он айда 9,3 пайызды түзгөн. Бул өсүш тездеп, алгачкы тогуз айда 8,4 пайызды түзгөн.