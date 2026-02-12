11:32
Пенсиялык топтоо каражаттарынан 6 миллиард сомдон ашык каражат төлөндү

Кыргыстандын Социалдык фонду дээрлик 230 миң жаранга пенсиялык топтоо каражаттарынан 6 миллиард 73 миллион сом төлөп берди.

Эске сала кетсек, мыйзам топтоо каражаттарын пенсия курагынан кийин колдонууга уруксат берет. Учурда бул каражаттарды ипотеканы, анын ичинде ислам каржылоосу аркылуу каржылангандарды төлөөгө же үлүштүк курулуш долбоору боюнча баштапкы төлөмдү төлөөгө колдонсо болот. Аскер кызматкерлери мурда жарандык сектордо кызмат өтөп, Социалдык фондго салым кошкон болсо, 63 жашында каражаттарга ээ болушат.

2026-жылдын февраль айына карата бекитилген оорулардын тизмеси боюнча дарылануу үчүн 829 адам 135 миллион сом алган. Каза болгон камсыздандырылган адамдардын мураскерлери да төлөмдөрдү алууга укуктуу. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, бул укукту 12 миң адам колдонуп, жалпысынан 368,9 миллион сом алышкан.

Пенсиялык топтолгон каражаттардан төлөмдөрдүн көпчүлүгү пенсия курагындагы адамдарга жумшалаары белгиленди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361682/
Кароо: 91
