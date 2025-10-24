16:30
Кыргызча

Соцфондго жарандардан 6 миңге жакын арыз түштү. Даттануулар эмне боюнча болууда?

2025-жылдын январь айынан сентябрына чейин Кыргызстандын Социалдык фондуна жарандардан 5 922 арыз түшкөн. Бул тууралуу 24.kg агенттигине мекемеден билдирди.

Маалыматка ылайык, Социалдык фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнө төмөндөгүдөй арыздар келип түшкөн:

  • ишеним телефонуна 3300;
  • мобилдик ишеним телефонуна 1497;
  • 295 жазуу жүзүндө;
  • 754 оозеки;
  • 76 жаран КР Социалдык фондунун жетекчилиги тарабынан кабыл алынды.

Жарандардын жазуу жүзүндөгү, электрондук жана оозеки даттануулары төмөнкү маселелерге тиешелүү болгон:

  • пенсияны жогорулатуу;
  • социалдык камсыздандыруу;
  • пенсиялык укуктар;
  • пенсияны дайындоо, төлөө жана эсептөөнүн тууралыгы;
  • пенсияны кайра эсептөө;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунан (МПФ) жарандарга, иштеген пенсионерлерге жана чет өлкөдө туруктуу жашоо үчүн көчүп барган жеке адамдарга акча каражаттарын берүү тартиби;

Социалдык фонддун ишине тиешелүү башка маселелер.

Бардык суроолорго кыргыз жана орус тилдеринде толук жооп берилет.

«Суроолордун көптүгү жарандардын пенсиялык жана социалдык камсыздандыруу маселелерине жигердүү кызыгуусун көрсөтүп турат. Маалымат каражаттары жана расмий булактар ​​аркылуу канчалык көп маалымат жарыяланса, ошончолук кызыгуу күчөйт. Адамдар өз укуктарын, пенсияны эсептөөнүн жол-жобосун, кайра эсептөөлөрдү жана БДПФнын каражаттарын пайдаланууну жакшыраак түшүнүүнү каалашат. Бул табигый көрүнүш: адамдардын пенсиялык жана социалдык камсыздандыруу маселелерине болгон кызыгуусу артууда. жарандарга маалымат берүү жана консультация берүү жана санариптик кызматтарды андан ары өнүктүрүү», — деп белгиледи агенттик.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348441/
Кароо: 99
