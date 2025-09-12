Кыргызстандын министрлер кабинети пенсиялык топтоолорду төлөөнүн жаңы эрежелерин бекитти. Тиешелүү токтомго Адылбек Касымалиев кол койду.
Жаңы эрежелер Мамлекеттик топтоо пенсиялык фондунун каражаттарын төлөөгө тиешелүү, аны Социалдык фонд жетекчиликке алат.
Документте кандай төлөмдөр жүргүзүлөөрү белгиленет:
каза болгон камсыздандырылган адамдардын мураскорлоруна;
чет өлкөдө туруктуу жашаган жерине көчүп келген жарандарга, ошондой эле чет өлкөлүктөргө жана жарандыгы жок адамдарга;
2012-жылдан бери фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулган иштеген пенсионерлерге;
1964-жылга чейин туулган эркектерге жана 1969-жылга чейин туулган аялдарга, пенсиянын топтоо бөлүгүн түзүүдөн чыгарылат;
«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» мыйзам боюнча пенсияга чыккан жарандарга жана тиешелүү мыйзам боюнча пенсия алуучу аскер кызматчыларына.
2012-жылдан 2024-жылга чейин пенсиялык топтоолорду төлөө тартибин жөнгө салган мурунку бардык документтер жараксыз деп табылды.
Соцфондго эрежелердин сакталышын камсыздоо, ал эми Мамлекеттик ипотекалык компанияга токтомду ишке ашыруу алкагында өз ара аракеттенүүнү улантуу сунушталды.