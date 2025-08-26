Германияда пенсия курагын 70 жашка көтөрүү сунушталды

Германия пенсия курагын 70 жашка чейин көтөрүүнү сунуштады.Бул демилгени Бундестагдагы ХДС/ХСС фракциясынын жаштар тобунун төрагасы Паскаль Реддиг көтөргөндүгүн DW билдирет.
Ал «азыркы кездегидей өсүп келе жаткан муундун кызыкчылыгына бир тараптуу кол салбастан, жүктү бардыгынын ортосунда адилет бөлүштүрө турган реформа жүргүзүүгө» чакырды.
Германияда пенсияга чыгуу курагы учурда 67 жаш болуп саналат. Ал эми 63 жаштан эрте пенсияга чыгууга болот. Ал үчүн 35 жылдан кем эмес иш стажы керек, жөлөкпулдар кыскарган.
Паскаль Реддиг эрте пенсияга чыгууну азыраак тартууну жана жөлөкпулдарды дагы да кыскартууну талап кылды. Ал «63 жаштагы пенсиянын азыркы түрү боюнча эффективдүү түрдө жоюлушу керек» деген пикирин айтты. Анын пикиринде, жашоонун узактыгына жараша «пенсия курагын» акырындык менен жогорулатууга болот.
Анын пикиринде, иштеп жаткан пенсиялардын өсүшү эмгек акынын динамикасына эмес, инфляцияга байланышы керек.