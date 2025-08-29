13:08
Кыргызча

Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия канчага көтөрүлөт?

Министрлер кабинети 2025-жылдын 1-октябрынан тартып мамлекеттик пенсияларды индексациялоону бекитти. Мындай чечим пенсионерлердин жашоо деңгээлин жогорулатууга жана алардын кирешелерин колдоого багытталган.

Токтомго ылайык, 50 миң сомдон ашпаган пенсиялар 1,10 коэффициенти менен индексацияланат. 1-октябрдан кийин дайындалган жаңы пенсиялар пенсиянын базалык бөлүгүн төлөөнү эске алуу менен 7 миң 100 сомдон төмөн болбойт.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду пенсияларды жаңы өлчөмдөрдө өз убагында кайра эсептөөнү жана төлөп берүүнү камсыз кылат. Индексациялоону ишке ашыруу үчүн Каржы министрлиги республикалык бюджеттен керектүү каражаттарды бөлөт.

Токтомдун аткарылышын контролдоо Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышын контролдоо бөлүмүнө жүктөлсүн. Документ 2025-жылдын 1-октябрынан тартып расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341450/
