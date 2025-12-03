10:11
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Кыргызча

Кыргызстанда пенсиялык каржылоо 96,1 миллиард сомду түздү

Алдын ала маалыматтар боюнча, ушул жылдын январынан ноябрына чейин Кыргызстандагы пенсиялык каржылоо 96,1 миллиард сомду түздү. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13,8 миллиард сомго көп.

Төлөмдөрдүн жалпы суммасы бир топ көбөйүп, пенсияга 82,2 миллиард сом бөлүндү.

Эң көп каражат Бишкекке бөлүндү:

  • 17,9 миллиард сом. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 3,7 миллиардга көп.
  • Ош облусуна 16,7 миллиард сом (2 миллиардга өсүш),
  • Жалал-Абад облусуна 16,5 миллиард сом (2,4 миллиардга өсүш).
  • Чүй облусунда пенсияга 12,7 миллиард сом,
  • Ысык-Көл облусуна 8,6 миллиард сом,
  • Баткен облусуна 8,2 миллиард сом,
  • Нарын облусуна 7,2 миллиард сом,
  • Талас облусуна 3,9 миллиард сом
  • Ош шаарына 4,4 миллиард сом бөлүндү.
3-декабрь, шаршемби
10:07
09:30
09:20
09:03
08:30
2-декабрь, шейшемби
17:26
17:11
16:20
