«B5+1» бизнес форуму: Экономика министри Кыргызстандын үч негизги маанисин айтты

Бишкек шаарында болуп жаткан Б5+1 форматындагы эки күндүк бизнес-форумдун алкагында АКШнын Түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серхио Гордун, ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин делегация башчыларынын катышуусунда басма сөз жыйыны уюштурулду.
Экономика жана коммерция министри Бакыт Садыков Б5+1 форматы аймактык өз ара аракеттенүүнүн сапаттык жаңы баскычын чагылдырып, анда бизнес экономикалык өзгөрүүлөрдүн негизги кыймылдаткыч күчүнө айланып жатканын белгиледи.
«Бүгүнкү күндө бизнес жөн гана процесстердин катышуучусу эмес, экономикалык реформалардын толук кандуу тең автору болуп калды. Б5+1 форматы Борбор Азиянын ишкерлерине өкмөттөргө жана эл аралык өнөктөштөргө практикалык сунуштарды түздөн-түз айтууга уникалдуу мүмкүнчүлүк берет», — деп баса белгиледи министр.
Ошондой эле ал Б5+1 форумунун Кыргызстан үчүн үч негизги маанисин белгиледи.
Регионалдык кооперацияны чыңдоо.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалары барган сайын бири-бири менен тыгыз байланышып жатат. Логистика, соода, энергетика жана санариптик чечимдер макулдашылган ыкмаларды жана биргелешкен аракеттерди талап кылат. Б5+1 форматы аймактык диалогду конкреттүү бизнес-демилгелердин деңгээлине чыгарат.
Ишкердик климатты жакшыртуу.
Бизнес-коомчулуктун сунуштары административдик тоскоолдуктарды азайтууга, чакан жана орто бизнес үчүн каржылык инструменттерди өнүктүрүүгө, рынокторго жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө жана мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүгө багытталган. Бул демилгелер Кыргыз Республикасында ишке ашырылып жаткан учурдагы реформаларга толук шайкеш келет.
Эл аралык өнөктөштүктү өнүктүрүү.
АКШнын активдүү катышуусу жана аймактык бизнестин тартылышы инвесторлордун ишенимин бекемдеп, соода, инвестиция жана технологиялардын трансфери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
«Форумдун негизги сигналы так жана түшүнүктүү: Борбор Азия — бул кызматташтыкка, реформаларга жана эл аралык бизнес үчүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүктөргө бай аймак», — деп жыйынтыктады министр Бакыт Садыков.