Медербек Туманов экономика жана соода министринин орун басары болуп дайындалды

Медербек Туманов экономика жана коммерция министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты.
2017-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен «юриспруденция» адистиги боюнча экинчи жогорку билим алган.
Ошондой эле Joint Vienna Institute (Австрия), APMG PPP Certification Program, PPP Expertise Eurasia, ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы менен Финансы министрлиги уюштурган эл аралык жана улуттук курстарда квалификациясын жогорулаткан.
Эмгек жолу
2025-жылы — Экономика жана коммерция министринин кеңешчиси.
2024-жылы — БУУнун Өнүктүрүү программасында улуттук консультант.
2023-2024-жылдары — LLC Kyrgyz Solar Systems, коммерциялык директор.
2021-2023-жылдары — президенттин администрациясында реформаларды мониторингдөө жана талдоо бөлүмүнүн, ошондой эле президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн эксперти.
2020-2021-жылдары — КР өкмөтүнүн аппаратында экономика жана финансы бөлүмүнүн эксперти.
2019-2020-жылдары — Экономика министрлигинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борборунун директорунун орун басары.
2016—2019-жылдары — Экономика министрлигинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүк секторунун башчысы.
2016-жылы — Экономика министрлигинде ишкердикти өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси.
2014—2016-жылдары — LLC Almek директору.
2012—2013-жылдары — Финансы министрлигинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн тобокелдиктерин талдоо бөлүмүнүн башкы адиси болуп иштеген.