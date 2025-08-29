11:33
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Кыргызча

Медербек Туманов экономика жана соода министринин орун басары болуп дайындалды

Медербек Туманов экономика жана коммерция министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты.

24.kg
Фото 24.kg. Медербек Туманов экономика жана соода министринин орун басары болуп дайындалды
Туманов Медербек Кубанычбекович 1989-жылдын 30-октябрында төрөлгөн. 2012-жылы Президенттин алдындагы Башкаруу академиясын «финансы» адистиги боюнча аяктаган.

2017-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен «юриспруденция» адистиги боюнча экинчи жогорку билим алган.

Ошондой эле Joint Vienna Institute (Австрия), APMG PPP Certification Program, PPP Expertise Eurasia, ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы менен Финансы министрлиги уюштурган эл аралык жана улуттук курстарда квалификациясын жогорулаткан.

Эмгек жолу

2025-жылы — Экономика жана коммерция министринин кеңешчиси.

2024-жылы — БУУнун Өнүктүрүү программасында улуттук консультант.

2023-2024-жылдары — LLC Kyrgyz Solar Systems, коммерциялык директор.

2021-2023-жылдары — президенттин администрациясында реформаларды мониторингдөө жана талдоо бөлүмүнүн, ошондой эле президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн эксперти.

2020-2021-жылдары — КР өкмөтүнүн аппаратында экономика жана финансы бөлүмүнүн эксперти.

2019-2020-жылдары — Экономика министрлигинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борборунун директорунун орун басары.

2016—2019-жылдары — Экономика министрлигинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүк секторунун башчысы.

2016-жылы — Экономика министрлигинде ишкердикти өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси.

2014—2016-жылдары — LLC Almek директору.

2012—2013-жылдары — Финансы министрлигинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн тобокелдиктерин талдоо бөлүмүнүн башкы адиси болуп иштеген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341418/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Бакыт Сыдыков Экономика жана коммерция министри болуп дайындалды
Бакыт Сыдыков экономика министринин милдеттерин аткаруучу болуп дайындалды
Балыкчыда шамал электр станциясы курула элек. Экономика министрлигинин жообу
Азербайжан-Кыргыз фондунун уставдык капиталы 100 миллион долларга чейин көбөйөт
Азербайжан менен кош салык салууну жоюу боюнча келишимге кол коюлду
Кыргызстан менен Словакия кош салык салууну жоюу боюнча макулдашууга кол коюшту
Жакында Кыргызстанда 17 өнөр жай долбоору ишке кирет
Кара-Балта жана Токмоктун өнөр жайын өнүктүрүүгө 1 миллиард сомдон берилет
Кыргызстандын экономика министри Кабулда Ооганстандын ТИМ башчысы менен жолукту
Экономика министрлиги: күйүүчү-майлоочу май рыногунда абал туруктуу
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
29-август, жума
11:30
Германиянын канцлери: «Путин менен Зеленскийдин жолугушуусу болбойт» Германиянын канцлери: «Путин менен Зеленскийдин жолугуш...
11:11
Курулуш министрлиги: Эгемендүүлүк күнүнө карата 115 объект пайдаланууга берилет
10:38
Медербек Туманов экономика жана соода министринин орун басары болуп дайындалды
10:15
Садыр Жапаров 29-30-август күндөрү Ош жана Жалал-Абад облустарына барат
10:12
Эгемендүүлүк майрамы: Ошто жолдор жабылып, жүк ташуучу унааларга чектөөлөр болот