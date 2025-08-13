16:45
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхый кадам катары бааланды

«Бүгүн өлкөнүн санариптик трансформациясында тарыхый кадам болду, мамлекеттик банк эл аралык процедураларды сактоо менен Beeline компаниясын сатып алды», — деп билдирди Президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Азамат Кадыралиев Facebook баракчасында.

Анын пикиринде, мурунку бийликтердин тушунда стратегиялык телеком-активдер үй-бүлөлүк кызыкчылыктарга кызмат кылса, эми мамлекеттин колунда, элдин кызыкчылыгына иштейт.

Президент Садыр Жапаров санариптешүү менен модернизацияны куру ураан эмес, Кыргызстан келечеги үчүн аткарылган иш экенин далилдеп жатат«, — деп кошумчалады Азамат Кадыралиев.

Эске салсак, «Элдик Банк» ААК Beeline бренди менен кызмат көрсөтүүчү мобилдик оператор «Скай Мобайл» ЖЧКсынын 100 пайыздык үлүшүн сатып алууну ийгиликтүү аяктаган. Бул кадам санариптик экосистеманы өнүктүрүүдө жана банктын технологиялык инфраструктурасын бекемдөөдө маанилүү этап болуп калды.
