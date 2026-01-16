Былтыр Бишкектеги тамактануу жайларына 23,3 миллион сом айып пул салынган

Бишкектеги тамактануучу жайларга 2025-жыл үчүн 23,3 миллион сом айып пул салынган. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак-аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев билдирди.
Анын айтымында, «тамак-аш гигиенасы» беренеси боюнча аныкталган эреже бузуулар үчүн 1728 жаза (айып пул) салынган. 171 мекеменин иши токтотулган.
Мурда өтө кир абалдагы жана суусу же канализациясы жок тамак-аш жайлары эреже бузуулар оңдолгонго чейин убактылуу жабылары кабарланган.
Белгилей кетүүчү нерсе, 15-январда Бишкекте дагы бир массалык тамак-аштан уулануу фактысы катталды. Жабырлануучулардын жыйырма үчөө медициналык жардамга кайрылган. Тамак-аш тейлөө мекемесине айып пул салынып, жабылган.