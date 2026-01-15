Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет

2026-жылы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары күтүлүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча өткөн маалымат жыйынында билдирди.
Министр кыргыз-кытай мамилелеринин деңгээлин он баллдык шкала менен 11 баллга баалады. 2024-2025-жылдары эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги көптөгөн байланыштар, анын ичинде президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапары ишке ашты.
Жээнбек Кулубаев «2025-жыл кыргыз-кытай мамилелери үчүн абдан жемиштүү жана ийгиликтүү болду. 2026-жылы жигердүү кызматташтыктын уланышы күтүлүүдө, анткени биз Кытайдын төрагасынын Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарына даярдык көрүп жатабыз. Даярдык иштери башталып калды, жолугушуунун күн тартиби абдан мазмундуу болот», — деди