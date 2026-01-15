Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн майрамдан кийин спортту дароо баштабаш керек?

Жаңы жылдык узак каникулдардан кийин жеңил машыгуулардан баштоо керек. Бул тууралуу спорт физиологу жана фитнес боюнча машыктыруучу Никита Скрипник «Чемпионат» басылмасына билдирди.
«Киришүү машыгуулары — бул кадимки көнүгүүлөрдүн жеңил версиясы, анда жүктөм болжол менен 60-80 пайызга азаят. Муундардын жана булчуңдардын жаракат алуу коркунучун азайтуу үчүн жумушчу салмактарды 70-80 пайызга азайтуу керек. Кайталоолордун саны азаят жана татаал көнүгүүлөрдүн жөнөкөйлөштүрүлгөн версиялары колдонулат. Мындай бир же эки машыгуу майрамдардан кийин дененин адаптация механизмдерин акырындык менен иштетүү үчүн жетиштүү», — деди ал.
Эксперт дененин гана эмес, нерв системасынын да жаңы шарттарга көнүшү үчүн көнүгүүлөрдү кылдаттык менен киргизүү керектигин белгиледи. Атүгүл тажрыйбалуу спортчулар да узак тыныгуудан кийин координациянын жана реакция убактысынын убактылуу төмөндөшүн байкашы мүмкүн.
Андан тышкары, адис көпчүлүк адамдар майрамдык дасторкондо бир аз кошумча килограмм кошо турганын белгиледи. Физикалык активдүүлүктү кайра баштоодо муну эске алуу да маанилүү.