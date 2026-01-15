Sportico: Криштиану Роналду 2025-жылдын эң көп акы төлөнүүчү спортчусу аталды

Америкалык беделдүү спорт жана бизнес басылмасы Sportico 2025-жылга карата дүйнөдөгү эң көп акы төлөнүүчү спортчулардын рейтингин жарыялады. Рейтингдин сап башына үчүнчү жыл катары менен португалиялык футболчу жана беш жолку «Алтын топтун» ээси Криштиану Роналду чыкты. Анын 2025-жылдагы кирешеси 260 миллион долларды түзгөн, анын ичинде 200 миллион доллары «Аль-Наср» клубунан жана 60 миллион доллары талаадан тышкаркы кирешесинен түшкөн.
Роналду тогуз жыл катары менен кеминде 100 миллион доллар, ал эми үчүнчү жыл катары менен 200 миллион доллардан ашык киреше тапты. Ал жарнак берүүчүлөрдүн арасында суроо-талапка ээ, Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili жана Therabody сыяктуу бренддер менен келишим түзгөн. Португалиялык ошондой эле социалдык медиада дүйнөдөгү эң көп окулган адам.
40 жаштагы Роналду беш жолку «Алтын топтун» ээси, беш жолку Чемпиондор Лигасынын жеңүүчүсү, Европа чемпиону жана эки жолку УЕФА Улуттар Лигасынын жеңүүчүсү. Ал эң көп гол киргизген эл аралык футболчу, Европа чемпионатында жана Чемпиондор Лигасында эң көп гол киргизген оюнчу. 2022-жылдын декабрынан бери Роналду Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» командасында ойноп келет, аны менен июнь айында келишимин дагы эки жылга узарткан.
Мексикалык боксчу Саул (Канело) Альварес эң көп акы төлөнүүчү спортчулардын тизмесинде экинчи орунду ээлеп, 137 миллион доллар киреше тапкан. Февраль айында ал Riyadh Season компаниясынын жетекчиси жана Сауд Арабиясынын Башкы көңүл ачуу башкармалыгынын төрагасы Турки Аль-Шейх менен төрт беттешке келишим түзгөн. Sportico басылмасынын маалыматы боюнча, бул келишимдин баасы болжол менен 325 миллион долларды түзөт. Май айында Канело Уильям Скаллды жеңген, бирок төрт айдан кийин ал бир добуштан чечим кабыл алынган Теренс Кроуфордго утулуп калган.
«Интер Майами» командасынын аргентиналык футболчусу Лионель Месси алдыңкы үчилтикти толуктады. Ал 130 миллион доллар киреше тапкан, анын ичинде футболдон 60 миллион доллар жана спорттон тышкаркы кирешеден 70 миллион доллар тапкан. Жалпысынан 13 футболчу алдыңкы 100гө кирди, ал эми рекорддук бешөө алдыңкы 20га кирди: Карим Бензема (№ 6, 115 миллион доллар), Рияд Марез (№ 45, 53,5 миллион доллар) жана Садио Мане (№ 52, 51 миллион доллар).
Эң көп акы төлөнүүчү 100 спортчунун тизмесине сегиз спорт түрүнөн жана 28 өлкөдөн келген оюнчулар кирет. Алардын 2025-жылга чейинки жалпы кирешеси 6,05 миллиард долларды түзөт деп болжолдонууда, анын ичинде айлык акы жана сыйлыктар 4,63 миллиард доллар, ал эми спорттон тышкаркы киреше 1,42 миллиард долларды түзөт. Бир дагы аял алдыңкы 100гө кирген жок. Өткөн жылы америкалык теннисчи Коко Гауфф 33 миллион доллар киреше менен эң көп акы төлөнүүчү спортчу болгон.