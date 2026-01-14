12:33
Пайдалуу кеңеш: Витаминдер суук тийүүдөн тезирээк айыгууга жардам береби?

Витаминдер организм үчүн күн сайын зарыл, бирок аларды кабыл алуу оору күчөгөндөн кийин айыгууну тездетпейт. Бул тууралуу Пирогов университетинин Клиникалык медицина институтунун амбулатордук терапия кафедрасынын доценти Александр Врублевский билдирди.

Адистин айтымында, витаминдердин негизги ролу иммундук системаны колдоодо жана оорулардын алдын алууда болуп саналат. Мисал катары дарыгер моряктарда С витамининин жетишсиздигинен улам пайда болгон олуттуу оору болгон цинганы келтирди. Витаминдердин мааниси далилденгенден кийин, алардын ден соолук үчүн мааниси шексиз болуп калды.

Врублевский ошондой эле курч респиратордук вирустук инфекциялар учурунда витаминдерди кабыл алуу менен айыгуунун ылдамдыгынын ортосунда түз байланыш жок экенин белгиледи. Бирок, оору учурунда бейтаптар көп учурда табиттин төмөндөшүн байкашат, бул организмдин тамак-аштан маанилүү витаминдерди жана минералдарды алышына тоскоол болот. Мындай учурларда, күнүмдүк дозаларда мультивитаминдик-минералдык комплекстерди колдонуу кабыл алынат.

Дарыгер ошондой эле суук тийгенде С витаминин колдонууга уруксат берип, аны суюктук режиминин бир бөлүгү катары, анын ичинде суюктукту ичүүнү жеңилдеткен көбүктөнгөн таблеткалар түрүндө колдонсо болорун баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357782/
