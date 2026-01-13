Пайдалуу кеңеш: Кышында иммундук системаны чыңдоочу эң мыкты витаминдер аталды

Кышында организм өзгөчө колдоого муктаж, ал эми туура тамактануу маанилүү ролду ойнойт. Жалпы практика дарыгери жана эмгек терапевти Светлана Бурнатская суук мезгилде иммундук системаны чыңдоо үчүн кайсы витаминдер жана микроэлементтер маанилүү экенин жана кайсы азыктарда алар бар экенин түшүндүрдү. Бул тууралуу Championat.com сайты жазууда.
Адис жетишсиздиги организмдин коргонуусун алсыратышы мүмкүн болгон алты негизги азык затты аныктады.
D витамини. Бул негизги «иммундук модулятор»: анын жетиштүү деңгээли респиратордук инфекциялардын коркунучун 30-50 пайызга азайтат. Дарыгердин айтымында, мелүүн кеңдиктердеги жашоочулардын 70-80 пайызга кышында D витамининин жетишсиздигин сезишет. Булактары: майлуу балык (лосось, скумбрия), козу карындар (ультрафиолет нурларынын таасири менен), жумуртканын сарысы.
Цинк. Иммундук Т клеткаларынын иштеши үчүн маанилүү жана курч респиратордук вирустук инфекцияларды козгогон вирустардын көбөйүшүн токтотууга жөндөмдүү микроэлемент. Устрицаларда, ашкабактын уругунда, уй этинде, буурчак өсүмдүктөрүндө жана жаңгактарда кездешет.
С витамини. Клеткаларды кычкылдануу стрессинен коргогон жана бактерияларды «жеген» фагоциттердин — клеткалардын функциясын күчөткөн классикалык коргоочу. Ал цитрус жемиштеринде, кызыл калемпирде, капустада, кивиде жана итмурунда кездешет.