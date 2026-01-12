08:46
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет

Бүгүн, 12-январда Кыргызстандын 23 жашка чейинки курама командасы Азия Кубогунда Иордания курамасы менен беттешет. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди.

Беттеш Сауд Аравиясынын Жидда шаарындагы «Кинг Абдулла Спорт Сити» стадионунда өтөт. Оюн Бишкек убактысы боюнча 22:30да башталат.

Турнир Сауд Арабиясында өтүп, төрт топко бөлүнгөн 16 команда катышып жатат. Топтук этаптан алдыңкы эки команда плей-оффко чыгат.

Турнирдин түз алып берүүсү УТРК Спорт каналында жеткиликтүү болот. Белгилесек, курама команданын ар бир беттешине күбө болуу үчүн күйөрмандарга арналган фан-зона уюштурулат. Фан-зоналар жана беттештердин түз көрсөтүүлөрү тууралуу кошумча маалымат кошумча берилет.

Эскерте кетсек, Жиддада U-23 категориясындагы Азия кубогу үчүн тайпадагы беттештер өтүүдө. 6-январда Кыргызстан Сауд Арабиянын футболчулары менен ойноп, 0:1 эсебинде утулуп калган.

9-январда Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курама командасы Вьетнамга жеңилип, мелдеш 1:2 эсеби менен жыйынтыкталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357438/
Кароо: 49
Басууга
Теги
Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
Азия Кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы Сауд Арабиясынан утулуп калды
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
Мохамед Салах «Рома» клубуна өтөбү?
Дүйнө чемпионаты −2026: Букмекерлер ким жеңээрин айтышууда
2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири аталды
2025-жылдын «эң көп көрүлгөн» футболчулардын рейтинги жарыяланды
Дүйнө чемпионаты-2026: Билеттерге суроо-талап тарыхтагы жогорку рекорд жаратты
Кыргызстандын 2025-жылдагы эң баалуу футбол клубу аталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон? Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон?
12-январь, дүйшөмбү
08:30
Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иор...
08:00
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
07:45
Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон?
00:15
Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
7-январь, шаршемби
18:08
Карылар үйүндөгү өрт. ӨКМнин кызматкери ооруканага жаткырылды
17:54
Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду
15:26
Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин сөөгү үйүндө табылды
15:14
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
14:57
Былтыр Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган