18:57
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду

Валерий Березовский Канттын «Абдыш-Ата» футбол командасынын башкы машыктыруучусу болуп кайрадан дайындалды.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду

«Кыргыз футболун терең түшүнгөн тажрыйбалуу адис бизге кайрадан негизги команданы жетектөө үчүн кайтып келип жатат», — деп билдирди футбол клубунун басма сөз кызматы.

Эскерте кетсек, 2017-жылы ошол кезде Валерий Березовский машыктырган «Абдыш-Ата» командасы Кыргызстан чемпионатында экинчи орунду ээлеген. Бир жылдан кийин Кант командасы анын жетекчилиги астында коло медалды жеңип алган.

Ал ошондой эле 23 жашка чейинкилер арасындагы Кыргызстандын курама командасын, ошондой эле «Алга», «Мурас Юнайтед» жана «Нефтчи» (Кочкор-Ата) клубдарын машыктырган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357205/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
Азия Кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы Сауд Арабиясынан утулуп калды
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
Мохамед Салах «Рома» клубуна өтөбү?
Дүйнө чемпионаты −2026: Букмекерлер ким жеңээрин айтышууда
2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири аталды
2025-жылдын «эң көп көрүлгөн» футболчулардын рейтинги жарыяланды
Дүйнө чемпионаты-2026: Билеттерге суроо-талап тарыхтагы жогорку рекорд жаратты
Кыргызстандын 2025-жылдагы эң баалуу футбол клубу аталды
Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиондору аныкталды. Тизме
Эң көп окулган жаңылыктар
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт? Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?
Садыр Жапаров: &laquo;12&nbsp;жылдык билим берүүгө өтүү&nbsp;&mdash; мезгил талабы&raquo; Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
ИИМ тоодо эс&nbsp;алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти ИИМ тоодо эс алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти
7-январь, шаршемби
18:08
Карылар үйүндөгү өрт. ӨКМнин кызматкери ооруканага жаткырылды Карылар үйүндөгү өрт. ӨКМнин кызматкери ооруканага жатк...
17:54
Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду
15:26
Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин сөөгү үйүндө табылды
15:14
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
14:57
Былтыр Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган