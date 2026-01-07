Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду

Валерий Березовский Канттын «Абдыш-Ата» футбол командасынын башкы машыктыруучусу болуп кайрадан дайындалды.
«Кыргыз футболун терең түшүнгөн тажрыйбалуу адис бизге кайрадан негизги команданы жетектөө үчүн кайтып келип жатат», — деп билдирди футбол клубунун басма сөз кызматы.
Эскерте кетсек, 2017-жылы ошол кезде Валерий Березовский машыктырган «Абдыш-Ата» командасы Кыргызстан чемпионатында экинчи орунду ээлеген. Бир жылдан кийин Кант командасы анын жетекчилиги астында коло медалды жеңип алган.
Ал ошондой эле 23 жашка чейинкилер арасындагы Кыргызстандын курама командасын, ошондой эле «Алга», «Мурас Юнайтед» жана «Нефтчи» (Кочкор-Ата) клубдарын машыктырган.