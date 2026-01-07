Азия Кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы Сауд Арабиясынан утулуп калды

Кыргызстандын 23 жашка чейинки курама командасы Азия Кубогунда Сауд Арабиясынан утулуп калды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди.
Оюн 1:0 эсебинде аяктады. Гол 88-мүнөттө киргизилди.
Белгилей кетсек, 34-мүнөттө VARды карап чыккандан кийин, калыс Фу Мин биздин команданын оюнчусу Арсен Шаршенбековго кызыл карточка көрсөттү.
Эске салсак, Кыргызстан 9-январда Вьетнам менен беттешет.
Турнир Сауд Арабиясында өтүп, төрт топко бөлүнгөн 16 команда катышып жатат. Топтук этаптан алдыңкы эки команда плей-оффко чыгат.
Турнирдин түз алып берүүсү УТРК Спорт каналында жеткиликтүү болот. Белгилесек, курама команданын ар бир беттешине күбө болуу үчүн күйөрмандарга арналган фан-зона уюштурулат. Фан-зоналар жана беттештердин түз көрсөтүүлөрү тууралуу кошумча маалымат кошумча берилет.