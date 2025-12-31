11:51
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Кыргызча

Таласта УКМКнын каза болгон кызматкеринин үй-бүлөсүнө жардам берилди

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен Талас шаарынын тургуну, маркум подполковник Б.М.О.нун жубайы Толгонай Керимбаевага материалдык жардам көрсөтүлдү.

Атайын кызматтан билдиришкендей, 5 баланы жалгыз тарбиялап жаткан энеге жана анын балдарына жаңы жылдык белектер тапшырылып, Талас облустук УКМК башкармалыгында сый тамак уюштурулду.

Белгилей кетсек, буга чейин Т. Керимбаеванын суранычы менен мамлекет тарабынан 3 бөлмөлүү батир берилип, учурда анын 4 баласына ай сайын атайын пенсия төлөнүп келет.

Мекеме кызматтык милдетин аткаруу учурунда каза болгон кызматкерлердин жакындары ар дайым мамлекеттин камкордугунда болорун баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356794/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Бишкекте УКМКнын «Альфа» атайын күчтөр бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды
Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Чүй районунун акими кармалды
Генерал-майор Жоомарт Бошкоев дүйнө салды
УКМК уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого шектүү ишкерди кармады
Балыкчынын четинде курал-жарак сакталган жер табылды
УКМК Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматынын башчысын кармады
Камчыбек Ташиев ЦУМдун жанындагы жолго чыккан курулушту алып салууну тапшырды
Кыргызстанда чет элдик чалгындоо кызматынын агенти тыңчылык үчүн соттолду
Тынчтык Субанкулов УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгын жетектейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
&laquo;Кумтөр&raquo; ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты «Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты
31-декабрь, шаршемби
11:30
Чет өлкө лидерлери президент жана кыргызстандыктарды Жаңы жыл менен куттуктады Чет өлкө лидерлери президент жана кыргызстандыктарды Жа...
11:16
Президент Садыр Жапаров Жаңы жылдык каникулдарын кайда өткөрөт?
11:08
Таласта УКМКнын каза болгон кызматкеринин үй-бүлөсүнө жардам берилди
11:03
Бишкекте каналга агып кеткендердин дагы биринин сөөгү табылды
10:35
Бажы кызматы Кыргызстандын бюджетине 156 миллиард сом киреше берди