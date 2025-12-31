08:41
Кыргызча

2025-жылдын «эң көп көрүлгөн» футболчулардын рейтинги жарыяланды

Transfermarkt 2025-жылы эң көп көрүлгөн профилдери бар футболчулардын рейтингин жарыялады. Португалиялык Криштиану Роналду эң популярдуу болду. Аргентиналык Лионель Месси жана жаш испаниялык Ламин Ямал дагы алдыңкы үчтүккө кирди.

2025-жылдын эң көп көрүлгөн 20 оюнчусу

1. Криштиану Роналду (Португалия, Аль Наср)

2. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)

3. Ламин Ямал (Испания, Барселона)

4. Виктор Осимхен (Нигерия, Галатасарай)

5. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

6. Неймар (Бразилия, Сантос)

7. Лерой Сане (Германия, Галатасарай)

8. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

9. Виктор Гёкерес (Швеция, Арсенал)

10. Рафинья (Бразилия, Барселона)

11. Арда Гүлер (Түркия, Реал Мадрид)

12. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль

13. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

14. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

15. Гарри Кейн (Англия, Бавария)

16. Маркус Рэшфорд (Англия, Барселона)

17. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

18. Ник Вольтемад (Германия, Ньюкасл)

19. Джон Дуран (Колумбия, Фенербахче)

20. Флориан Виртц (Германия, Ливерпуль)
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356735/
Кароо: 90
