13:51
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында кандай кийинүү керек?

Жаңы жылда календардын өзгөрүшү мүмкүнчүлүктөрдүн жаңы дүйнөсүнө эшик ачкандай сезилет. Көптөр Жаңы жыл түнүндө кийген түсүңүз ийгиликти, бакытты жана ийгиликти тарта алат деп ишенишет. Бул тууралуу 24.ru сайты жазууда.

2026-жылдын символу

2026-жылы биз От жылкы жылын белгилейбиз. Жылкынын өзү эркиндиктин, кыймылдын, энергиянын жана прогресстин символу. Ал эми жашоого умтулууну, активдүүлүктү жана кайраттуулукту кошкон от элементи менен айкалышканда, ал өзгөрүүлөрдү, кызыктуу окуяларды жана өсүү үчүн эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдү алып келиши мүмкүн.

Ушул эле динамиканы жана мүмкүнчүлүктөрдү жашооңузга тартуу үчүн, Жаңы жыл түнүндө сиз от менен байланышкан түстөрдү кийишиңиз керек.

2026-жылдагы Жаңы жылга кандай түстөрдү кийүү керек?

Кызыл, кызылт жана сары

Жалын — жылуулукту да, жарыктыкты да билдирет. Кызыл, кызылт жана оттуу кызгылт сары түстөр сергектикти, активдүүлүктү жана харизманы билдирет. Бул түстөр сизге демилге көрсөтүүгө, көңүл бурууга жана жылды дем-күч жана энергия менен толтурууга жардам берет. Кызыл көйнөк, ачык шарф же аксессуар жылдын динамикалык башталышын (жана суктануу менен караган көз караштарды да) кепилдейт.

Алтын жана сары

Күн жана алтын түстөр от элементинин таасирин да күчөтөт. Сары жана алтын каржылык бакубаттуулукту, карьералык мүмкүнчүлүктөрдү тартат жана лидерлик сапаттарды жогорулатат. Жок дегенде, келбетиңизге алтын зер буюмдарын, жылтырак курду же бут кийимди кошуу керек.

Ак

Байыраак көрүнүштү жактыргандар ак кийимдерди тандай алышат. Андан тышкары, ал Pantone тарабынан жылдын түсү катары тандалып алынган, андыктан бул бир аз убакытка гана тиешелүү болот.

Ак түс оттун кыйратуучу энергиясын жумшартат, жаңы эшиктерди ачууга жардам берет жана жаңы башталышты билдирет. Бул 1-январда жаңыдан баштоону пландап жаткандар үчүн эң сонун. Бирок кийимиңиз бир өңчөй болбошу керектигин эске алыңыз: ак түс Металл элементин билдирет жана ал өзү эле келе жаткан жылдын энергиясын жайлатышы мүмкүн. Андыктан кийимиңизди кызыл жана алтын түстөр менен кооздоодон тартынбаңыз. Канчалык жаркыраган, массивдүү жана экстраваганттуу болсо, ошончолук жакшы.

Жашыл

Жашыл түс — өсүштүн жана ички гармониянын түсү жана таң калыштуусу, ал Оттун энергиясы менен гармониялуу айкалышат. Бирок, аны образыңызда аз өлчөмдө колдонуу керек: аксессуарларда, бут кийимдерде же майда-чүйдө нерселерде. Ал тең салмактуулукту сактайт, бирок үстөмдүк кылбашы керек, анткени ал оттуу энергияны басаңдатышы мүмкүн. Эгер сиз баарын ачыкка чыгарууну чечсеңиз, ачык түстөрдү тандаңыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356586/
Кароо: 141
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконго эмне коюу керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында туура тамактануунун тартиби айтылды
Пайдалуу кеңеш: Салюттар дем алуу системасына терс таасирин тийгизет
Пайдалуу кеңеш: Майрамда суук тийүүдөн кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн учакта помидор ширесин ичүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Эң зыяндуу жаңы жылдык таттуулар аталды
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык балатынын зыяны жана коопсуздуктары айтылды
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Эки күнгө созулган IV&nbsp;Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Садыр Жапаров: &laquo;Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат&raquo; Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
IV&nbsp;Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
30-декабрь, шейшемби
13:32
№ 13 шайлоо округунда кайталап шайлоого 18,5 млн сом сарпталат № 13 шайлоо округунда кайталап шайлоого 18,5 млн сом са...
13:25
Адылбек Касымалиев Айыл чарба министрлигине 44 кызматтык унаа белек кылды
13:11
«Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда
12:52
Чоң Чүй каналындагы кырсык: Үч кишинин өлүмү тастыкталды
11:30
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында кандай кийинүү керек?