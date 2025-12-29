Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконго эмне коюу керек?

Жаңы жыл алдында ар дайым бир аз дүрбөлөңгө түшкөн суроо туулат: дасторконго эмне коюу керек? Ар бир адамдын жакшы тамактанганын жана жылдын символун таарынтпаганын камсыз кылуу маанилүү. От жылкысы жылына карата сунуштар:
Кытай календары боюнча, 2026-жыл Кызыл от жылкысынын белгиси менен белгиленет. Анын образы жаркын, жандуу жана бир топ талапчыл. Чөп жегич болгондуктан, ал жаңы, табигый азыктарды жана жөнөкөй, түшүнүктүү даамдарды жактырат. Жаңы жылдык дасторкондо бул жашылчалардын, чөптөрдүн, жемиштердин жана дан эгиндеринин молдугунан көрүнүп турат. Тамак канчалык жаңы жана табигый болсо, ошончолук жакшы.
Ошол эле учурда, От жылкысы табигыйлыкты гана эмес, молчулукту да баалайт, андыктан тартынбаңыз. Дасторкон берешен, ар түрдүү жана майда-чүйдөсүнө чейин ойлонулган болушу керек. Айрыкча бир нече түрдөгү закускаларды, негизги тамактарды, кооз десерттерди жана тандоо үчүн бир нече түрдү бериңиз. Бул ыкма келечекке болгон ишенимди жана келе жаткан жылдын кожоюнуна болгон урматтоону билдирет.
От жылкы жылында Жаңы жылдык аш тизмени пландаштырууда анын мүнөзүн жана адаттарын эске алуу керек. Жаңы ингредиенттер, табигый даамдар жана мол, бирок таза дасторкон артыкчылыктуу болот.
Жашылчалардын жана жер-жемиштердин көптүгү: Жаңы жашылчаларды, чөптөрдү, руккола жана шпинатты колдонууну унутпаңыз. Жаңы жылдык дасторконуңуздун негизин жеңил жашылча салаттары жана жаңы тууралган жашылчалар түзүшү керек. Канчалык жөнөкөй болсо, ошончолук жакшы. Эгер сиз кадимки бакчадан жаңы салаттарды каалабасаңыз, киноа, булгур же ал тургай өнүп чыккан дандар кошулган модалуу салат рецепттерин колдонуп көрүңүз.
Дан жана дан тамактары: Жылкылар сулуну жана башка дандарды жакшы көрүшөт. Албетте, бул жерде сиз таң калышыңыз мүмкүн: майрамдык дасторконго ботко бергиңиз келбейт. Кабатыр болбоңуз — муну дан гарнирлери, дан нандары же салаттарга жүгөрү кошуу менен чечүүнүн жолун таба аласыз. Сулу печеньесинин тарелкасы жакшы болот.
Мөмө-жемиштер: Жылкы таттууларды, айрыкча табигый болсо, жакшы көрөт. Дасторкон сөзсүз түрдө ачык түстөгү мөмө-жемиштер менен толтурулушу керек: мандариндер, ананас, ананас жана манго — алар жылдын символун гана кубандырбастан, майрамдык дасторкондо от элементин чагылдырып, түс кошот. Алма менен алмурутту унутпаңыз, алар көбүнчө тирүү жылкыларга берилет. Сабиз да жакшы идея: адамдар үчүн алар жашылча, ал эми Жылкы үчүн алар сүйүктүү тамак.
Эт: Жылкы чөп жегич болгону менен, этке эч кандай чектөөлөр жок. Албетте, жылкынын этинен башкасы, бул учурда тыюу салынган. Уй, чочко этинен жана үй канаттууларынын тамактарын берсеңиз болот (бирок акыркысын курчап турган бир нече терс жышаандар бар) — эң негизгиси, алар өтө татаал, оор же майлуу эмес.