Кыргызстандын 2025-жылдагы эң баалуу футбол клубу аталды

Германиянын Transfermarkt онлайн порталы 2025-жылдагы Кыргызстан футбол чемпионатындагы клубдардын жалпы курамдык баасы боюнча рейтингин жарыялады.

Рейтингге ылайык, «Мурас Юнайтед» (Манас) жалпы курамдык баасы 4,16 миллион евро менен тизмеде биринчи орунда турат. Экинчи орунда 2025-жылдагы Кыргызстан Премьер-лигасынын чемпиону «Барс Каракол» 3,85 миллион евро менен турат.

Канттан келген «Абдыш-Ата» 3,60 миллион евро менен үчүнчү орунда. Борбор калаанын «Дордой» 3,04 миллион евро менен төртүнчү, ал эми «Озгон» (Өзгөн) 2,94 миллион евро менен бешинчи орунда турат.

Эң кымбат оюнчу Эрбол Атабаев («Абдыш-Ата» клубу) — 500 миң евро, ал эми Transfermarkt маалыматы боюнча, Кыргыз Премьер-лигасынын — 2025-жылдагы клубдарынын жалпы баасы 33,64 миллион еврону түзөт.
