Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында туура тамактануунун тартиби айтылды

Жеңил закускаларды жана жашылчаларды Жаңы жылдык дасторкондун башында жеген жакшы. Бул тууралуу терапевт Зарема Тен NEWS.ru сайтына билдирди.

Анын айтымында, бул тартип ашказанды көбүрөөк тамак-ашка даярдайт жана оордук сезимин пайда кылбайт.

«Жаңы жылдык тамактануу стратегиясы. Ашказаныбыз түбү жок чуңкур эмес. Тамактануу тартибибиз, тамак сиңирүүнүн ылдамдыгына жана оордук сезимине түздөн-түз таасир этет. Оор, майлуу жана белокко бай тамактарды сиңирүү көп убакытты талап кылат. Эгер сиз алардын баарын бир убакта жесеңиз, ашказан чоюлуп, тамак сиңирүүнү бузат жана уйкучулук сезими тез эле пайда болот. Эмне кылуу керек? Жеңил закускалардан жана жашылчалардан баштаңыз. Жашыл салат, жеңил жашылча шорпосу же деңиз азыктары ашказанды даярдайт, ферменттердин өндүрүлүшүн стимулдайт жана аны жарым-жартылай толтура турган дени сак көлөмдү түзөт. Андан кийин ысык тамактарга жана көбүрөөк салаттарга өтүңүз», — деп кеңеш берди Тен.
