11:11
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиондору аныкталды. Тизме

Эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты аяктап, жыйынтыгы чыгарылды. Чемпионаттын экинчи күнүндө 61, 70, 79, 92 жана 125 кг чейинки салмак категорияларында беттештер өттү.

Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги
Фото Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиондору аныкталды
Жеңүүчүлөр төмөнкүдөй:

61 кг чейинки салмак ченинде:

Бекзат Алмаз уулу — «Олимп»-«Изабек»;

Өмүрбек Асан уулу — РСК;

Юхан Доктурбек уулу — «Ак-Илбирс»;

Азим Абдыкалыков — РСК.

70 кг чейинки салмак ченинде:

Залкарбек Табалдиев — РСК;

Рустам Кахаров — «Нефтчи»;

Адис Рахат уулу — РС;

Икрам Хажимурадов — Ош.

79 кг чейинки салмак ченинде:

Улукбек Асилбеков — «Тайманбас»-«Изабек»;

Жакшылык Байташов — РСК;

Байтемир Тулобердиев — РСК;

Кубат Азизбаев — «Тайманбас».

92 кг чейинки салмак ченинде:

Яков Чаплин — «Тайманбас»-«Изабек»;

Бекзат Рахимов — Ош;

Улукбек Сооронбеков — «Тайманбас»-«Изабек»;

Апаз Осконбаев — СКАФ.

125 кг чейинки салмак ченинде:

Арсланбек Турдубеков — РС;

Музафар Жаппуев — Кант;

Алисалам Эркин уулу — «Олимп»-«Изабек»;

Нурсултан Арапай уулу — Чүй.

Белгилей кетсек, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты эки күнгө созулду. Беттештер Бишкек шаарындагы «Жаштык» аренасында өттү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356149/
Кароо: 116
Басууга
Теги
Камчыбек Ташиев балбан менен боксчуларга батирлердин ачкычын тапшырды.Тизме
(U-23) Кыргызстандын жаш футболчулары жолдоштук беттеште Кытайга утулуп калды
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын экинчи күнү жыйынтыкталды
Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык турнир башталат
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды
ФИФА рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы 104-орунда турат
Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат
Бүгүн Бишкекте мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өтөт
Айпери Медет кызы 2025-жылды UWW рейтингинде биринчи орунда аяктады
Эң көп окулган жаңылыктар
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди
26-декабрь, жума
11:07
IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
10:38
Баткен, Талас жана Нарын университеттери Жусуп Баласагын атындагы КУУга бирикти
10:27
IV Элдик курултайдын экинчи күнү өз ишин баштады
10:16
Быйыл тоо-кен тармагынан түшкөн салыктар 18,7 миллиард сомго көбөйдү
10:04
Ашуулардагы абал: Төө-Ашуу жана Өтмөктө кар жаап жатат