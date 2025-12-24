13:32
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү

2025-жылы Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн, 24-декабрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирди.

Анын салыштырып айтканына караганда бул сумма 2020-жылы 800 миллион сомду түзгөн.

«Жыл ичинде машыктыруучулардын айлык акысын 30 пайызга көтөрүү чарасы ишке ашырылган. Бул дене тарбия жана спорт тармагындагы кадрларды колдоодогу маанилүү кадам болду», — деди Адылбек Касымалиев.

Ал спорттук инфраструктураны өнүктүрүү боюнча да активдүү иштер жүрүп жатканын билдирди. 5 миң көрүүчүгө ылайыкташтырылган, 1,3 миллиард сомго бааланган «Жаштык» чакан спорт аренасында курулуш иштери башталды.

51 миң көрүүчүгө ылайыкташтырылган «Бишкек Арена» футбол стадионунун курулушу жыл бою улантылды. Манас шаарында 5200 орундуу спорт аренасы курулуп, анын болжолдуу баасы 1 миллиард сомду түздү.

«Бул чаралардын баары спорт тармагын башкаруу системасын реформалоонун жана Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикти түзүүнүн алкагында ишке ашырылды. Бул өлкөдө массалык жана кесипкөй спортту өнүктүрүүгө системалуу мамиле кылууга мүмкүндүк берди», — деп кошумчалады төрага.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355808/
Кароо: 111
Басууга
Теги
2026-жылы Кыргызстанда 36 жаңы мектеп курулат
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын экинчи күнү жыйынтыкталды
Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык турнир башталат
Кыргызстандын 2026-жылга карата консолидацияланган бюджети 843 млрд сомдон ашат
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды
ФИФА рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы 104-орунда турат
Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат
Бүгүн Бишкекте мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өтөт
Адылбек Касымалиев: «Социалдык бюджеттен өнүктүрүү багытына өттүк»
Айпери Медет кызы 2025-жылды UWW рейтингинде биринчи орунда аяктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
&laquo;Манас&raquo; аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту «Манас» аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту
23-декабрда күтүлгөн аба ырайы 23-декабрда күтүлгөн аба ырайы
24-декабрь, шаршемби
13:26
Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды...
12:32
Адылбек Касымалиев: «2026-жылы Бишкек шаарына 6 миллиард сом бөлүнөт»
12:13
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
12:03
Пайдалуу кеңеш: Майрамда суук тийүүдөн кантип сактануу керек?
11:40
Жакынкы жылдары чек аранын 420 чакырымы зым менен тосулат