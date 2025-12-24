13:32
Пайдалуу кеңеш: Майрамда суук тийүүдөн кантип сактануу керек?

Майрам күндөрү суук тийүүдөн кантип сактануу керек? Терапевт Сюзанна Уайлинин айтымында, майрам күндөрү суук тийүүдөн сактануу үчүн тамактануу рационуңузду көзөмөлдөп, коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эстен чыгарбоо керектигин Lenta.ru сайтына билдирди.

Иммундук системаңызды колдоо үчүн Уайли көп мөмө-жемиштер, дан өсүмдүктөрү жана белоктор менен тең салмактуу тамактанууну сунуштады. «Көп суу жана башка суусундуктар ичиңиз, бирок алкоголдук ичимдиктерди ченемдештирүүнү каалашыңыз мүмкүн. Азыр майрамдык чогулуштар үчүн эң сонун убакыт, бирок коктейль же шампан шарабы уйкуңузду бузушу мүмкүн, бул өз кезегинде иммундук системаңызды алсыратат», — деп белгиледи дарыгер.

Уайли вирустардан коргоонун эң натыйжалуу чарасы катары сасык тумоо жана коронавируска каршы эмдөөнү атады. Анын айтымында, эмдөөлөр оор оорулардын коркунучун бир топ азайтат. Терапевт ошондой эле адамдарга COVID-19 пандемиясынан бери унутулуп калган маанилүү адатты эскертти: бет кап кийүү. Туура колдонулганда, бет каптар дем алуу органдарынын инфекцияларынын жайылышын азайтат.

Ал маска мурунду жана оозду боштуксуз жаап турушу керек. Ал эми ага тийгенден кийин колду жууш керек деди. Ошондой эле, коомдук транспортто жана башка жалпы колдонулган жерлерде кармагычтарга тийгенден кийин колду үзгүлтүксүз жууп туруу же спирт негизиндеги колду дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу маанилүү экендигин белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355806/
