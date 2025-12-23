Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн учакта помидор ширесин ичүү керек?

Эндокринолог Анастасия Самойлованын айтымында, помидор ширеси аба саякаты учурунда энергияны калыбына келтирүүгө жардам берет. Бул тууралуу NEWS.ru сайты жазып чыкты.
Анын айтымында, учуу учурунда суусундукка болгон каалоо организмдеги физиологиялык өзгөрүүлөр менен түшүндүрүлөт.
«Учакта помидор ширесин ичүү каалоосу кеңири таралган жана ал бир нече факторлор менен байланыштуу. Учак салонундагы абанын нымдуулугу төмөн, бул тез суусаганга алып келет. Помидор ширесинин популярдуулугунун дагы бир себеби — кургак абадан бузулган электролит балансын калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон натрий жана калийдин көп болушу. Ширедеги табигый кант кошумча жагымдуу даам нотасын кошот жана ошол эле учурда учуунун физикалык жана эмоционалдык стресси учурунда организм үчүн зарыл болгон энергиянын тез булагы катары кызмат кылат», — деп түшүндүрдү Самойлова.
Ал учактагы атмосфералык басымдын жана нымдуулуктун өзгөрүшү даам сезүү рецепторлоруна олуттуу таасир этип, кычкыл жана таттуу даамдарды анчалык жагымдуу кылбай турганын, ал эми туз жана кычкылдуулук күчөй турганын кошумчалады. Дарыгердин айтымында, дал ушул себептен бай даамы бар помидор ширеси учуу учурунда жүргүнчүлөр арасында популярдуу болуп саналат.