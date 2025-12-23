12:26
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды

Күн мурун грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнүндө 5 категория боюнча мелдештер аяктады. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдирди.

Маалыматка ылайык, жыйынтыгында 55, 63, 72, 82 жана 97 кг салмак категориялары боюнча жеңүүчүлөр аныкталды:

55 кг чейин:

Улан Муратбек уулу — «Ак-Илбирс»;

Нурболот Бердигулов — «Ак-Илбирс»;

Кутман Калбаев — РСК;

Барсбек Асанкожоев — РСК.

63 кг чейин:

Афтандил Таалайбек уулу — РС;

Баяман Апилов — РСК;

Акыл Сулайманов — Жалал-Абад;

Эмир Эмилов — РСК.

72 кг чейин:

Амантур Исмаилов — Жалал-Абад;

Ырыскелди Хамзаев — РСК;

Жанторо Мирзалиев — РСК;

Кутман Темирбеков — РСК.

82 кг чейин:

Ырыскелди Максатбек уулу — РС;

Эрлан Марс уулу — РСК;

Имур Темирбеков — «Тайманбас»;

Бактыяр Женишов — РС.

97 кг чейин:

Мелис Айтбеков — РС;

Асан Жанышов — РСК;

Эрлан Манатбеков — РС;

Жениш Жумабеков — РСК.

Өлкө чемпионаты салттуу түрдө улуттук курама команданы түзүү жана эл аралык мелдештерге даярдоо үчүн балбандарды тандоонун негизги этабы болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355622/
Кароо: 105
