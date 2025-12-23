Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды

Күн мурун грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнүндө 5 категория боюнча мелдештер аяктады. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдирди.
Маалыматка ылайык, жыйынтыгында 55, 63, 72, 82 жана 97 кг салмак категориялары боюнча жеңүүчүлөр аныкталды:
55 кг чейин:
Улан Муратбек уулу — «Ак-Илбирс»;
Нурболот Бердигулов — «Ак-Илбирс»;
Кутман Калбаев — РСК;
Барсбек Асанкожоев — РСК.
63 кг чейин:
Афтандил Таалайбек уулу — РС;
Баяман Апилов — РСК;
Акыл Сулайманов — Жалал-Абад;
Эмир Эмилов — РСК.
72 кг чейин:
Амантур Исмаилов — Жалал-Абад;
Ырыскелди Хамзаев — РСК;
Жанторо Мирзалиев — РСК;
Кутман Темирбеков — РСК.
82 кг чейин:
Ырыскелди Максатбек уулу — РС;
Эрлан Марс уулу — РСК;
Имур Темирбеков — «Тайманбас»;
Бактыяр Женишов — РС.
97 кг чейин:
Мелис Айтбеков — РС;
Асан Жанышов — РСК;
Эрлан Манатбеков — РС;
Жениш Жумабеков — РСК.
Өлкө чемпионаты салттуу түрдө улуттук курама команданы түзүү жана эл аралык мелдештерге даярдоо үчүн балбандарды тандоонун негизги этабы болуп саналат.