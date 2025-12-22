12:50
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Эң зыяндуу жаңы жылдык таттуулар аталды

Ашыкча таттуулар балдарда диабетке жана семирүүгө алып келиши мүмкүн. Жаңы жылдык таттуу белектеги эң зыяндуу момпосуйлар. Бул тууралуу диетолог Алексей Кабанов Lenta.ru сайтына жазды.

«Албетте, биздин күнүмдүк тамактануубузда жана балдарыбыздын тамактануусунда ашыкча кошулган кант учурда абдан олуттуу көйгөй болуп саналат. Балдар үчүн бул биринчи кезекте диабетке жана ашыкча салмакка алып келет, анткени балдар таттууларды жеген өлчөмүн көзөмөлдөөдө кыйынчылыктарга туш болушат», — деди Кабанов.

Ал газдалган суусундуктарда канттын курамы эң жогору экенин жана момпосуйлар жана жаңы жылдык белектер жөнүндө сөз болгондо, алардын курамына көңүл буруу маанилүү экенин белгиледи.

«Эгерде кант ингредиенттердин тизмесинде биринчи орунда турса, анда бул эң зыяндуу болуп саналат. Кант биринчи көрсөтүлбөгөн момпосуйлар бар. Мисалы, мармелад табигый болушу мүмкүн, ал момпосуй түрүндө болушу мүмкүн жана аны чындыгында мөмөлөрдөн жасоого болот. Мармелад — таттуу белектен ала турган эң идеалдуу нерсе болуп саналат», — деп белгиледи Алексей Кабанов.

Ар кандай таттуу Жаңы жылдык белектин эң зыяндуу момпосуйу — бул жалаң гана канттан жасалган леди, деп белгиледи эксперт. Ал табигый канттын ордун басуучулары бар таттууларды тандоону сунуштады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355424/
Кароо: 95
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык балатынын зыяны жана коопсуздуктары айтылды
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды
Пайдалуу кеңеш: Идеалдуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Пайдалуу кеңеш: Сасык тумоо мезгилинде кайсы азыктарды колдонуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Майонездин билинбеген зыяндары аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Мандаринди кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык аш тизмени кантип түзүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аэропортуна келе жаткан 15&nbsp;учак башка шаарларга жөнөтүлдү Тумандан улам «Манас» аэропортуна келе жаткан 15 учак башка шаарларга жөнөтүлдү
Түрк аба жолдору &laquo;Манас&raquo; аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт Түрк аба жолдору «Манас» аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт
Кыргызстан банктарынын активдери 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстан банктарынын активдери 1 триллион сомдон ашты
Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы
22-декабрь, дүйшөмбү
12:45
Бир жумада Кыргызстанда 20 миңден ашык жол эрежесин бузуу аныкталды Бир жумада Кыргызстанда 20 миңден ашык жол эрежесин буз...
12:38
Кыргызстандык ажылардын биринчи каттамы 2026-жылдын 11-майында аткарылат
11:30
Пайдалуу кеңеш: Эң зыяндуу жаңы жылдык таттуулар аталды
10:40
«Манас» аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту
10:20
Ашуулардагы абал: Ала-Белдеги чектөө алынды