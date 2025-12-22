Пайдалуу кеңеш: Эң зыяндуу жаңы жылдык таттуулар аталды

Ашыкча таттуулар балдарда диабетке жана семирүүгө алып келиши мүмкүн. Жаңы жылдык таттуу белектеги эң зыяндуу момпосуйлар. Бул тууралуу диетолог Алексей Кабанов Lenta.ru сайтына жазды.
«Албетте, биздин күнүмдүк тамактануубузда жана балдарыбыздын тамактануусунда ашыкча кошулган кант учурда абдан олуттуу көйгөй болуп саналат. Балдар үчүн бул биринчи кезекте диабетке жана ашыкча салмакка алып келет, анткени балдар таттууларды жеген өлчөмүн көзөмөлдөөдө кыйынчылыктарга туш болушат», — деди Кабанов.
Ал газдалган суусундуктарда канттын курамы эң жогору экенин жана момпосуйлар жана жаңы жылдык белектер жөнүндө сөз болгондо, алардын курамына көңүл буруу маанилүү экенин белгиледи.
«Эгерде кант ингредиенттердин тизмесинде биринчи орунда турса, анда бул эң зыяндуу болуп саналат. Кант биринчи көрсөтүлбөгөн момпосуйлар бар. Мисалы, мармелад табигый болушу мүмкүн, ал момпосуй түрүндө болушу мүмкүн жана аны чындыгында мөмөлөрдөн жасоого болот. Мармелад — таттуу белектен ала турган эң идеалдуу нерсе болуп саналат», — деп белгиледи Алексей Кабанов.
Ар кандай таттуу Жаңы жылдык белектин эң зыяндуу момпосуйу — бул жалаң гана канттан жасалган леди, деп белгиледи эксперт. Ал табигый канттын ордун басуучулары бар таттууларды тандоону сунуштады.