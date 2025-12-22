Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат

Бүгүн, 22-декабрдан 25-декабрга чейин Бишкекте чоңдор арасында Кыргызстандын грек-рим жана эркин күрөш боюнча чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, мелдеш «Жаштык» кичи аренасында өтөт.
Грек-рим күрөшү боюнча мелдештер 22-23-декабрь күндөрү уюштурулуп, балбандар төмөнкү 10 салмактык категорияда күч сынашат: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 92 жана 130 кг.
Эркин күрөш боюнча беттештер 24-25-декабрь күндөрү өтүп, спортсмендер 10 салмак ченинде таймашат: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 жана 125 кг.