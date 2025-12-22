08:05
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат

Бүгүн, 22-декабрдан 25-декабрга чейин Бишкекте чоңдор арасында Кыргызстандын грек-рим жана эркин күрөш боюнча чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, мелдеш «Жаштык» кичи аренасында өтөт.

Грек-рим күрөшү боюнча мелдештер 22-23-декабрь күндөрү уюштурулуп, балбандар төмөнкү 10 салмактык категорияда күч сынашат: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 92 жана 130 кг.

Эркин күрөш боюнча беттештер 24-25-декабрь күндөрү өтүп, спортсмендер 10 салмак ченинде таймашат: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 жана 125 кг.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355391/
Кароо: 21
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкекте мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өтөт
Айпери Медет кызы 2025-жылды UWW рейтингинде биринчи орунда аяктады
Азия кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы катышкан оюндардын ырааттамасы
ФИФАнын «Жылдын мыкты машыктыруучу» наамы Луис Энрикеге ыйгарылды
ФИФАнын «Жылдын мыкты футболчусу» наамы жарыяланды
UFC рейтинги: Валентина Шевченко 2025-жылдын аягына чейин биринчи орунда турат
ФИФА 2025-жылдын эң мыкты голун тандады
Олимпиада −2026: Ырчы Мэрайя Кэри оюндарынын ачылыш аземинде ырдап чыгат
«Барселона» футбол клубу 10 миллиард еврого сатылабы?
Лионель Месси Индияда өзүнүн 21 метрлик айкелин ачат
Эң көп окулган жаңылыктар
Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы Дем алыш күндөрү Бишкекте кар жаайбы? 18-21-декабрга карата аба ырайы
Түрк аба жолдору &laquo;Манас&raquo; аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт Түрк аба жолдору «Манас» аэропортуна каттамдардын санын көбөйтөт
Тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аэропортуна келе жаткан 15&nbsp;учак башка шаарларга жөнөтүлдү Тумандан улам «Манас» аэропортуна келе жаткан 15 учак башка шаарларга жөнөтүлдү
Кыргызстан банктарынын активдери 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстан банктарынын активдери 1 триллион сомдон ашты
22-декабрь, дүйшөмбү
08:00
Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты б...
19-декабрь, жума
17:30
20-декабрда күтүлгөн аба ырайы
16:30
Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды
16:12
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
16:05
Ош облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды
15:35
Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди